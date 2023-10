Fra gol e prestazioni al di sopra delle righe è il miglior Lautaro Martinez di sempre con l’Inter, ecco cosa dicono i numeri

Ormai non ci sono più dubbi. L’Inter ha bisogno di Luataro Martinez per continuare a vincere e al “Toro” serve l’Inter per continuare a soprendere. Come riportato sulle colonne de Il Corriere dello Sport infatti, i numeri parlano chiaro e per l’argentino si tratta del miglior momento di sempre nella propria carriera a tinte nerazzurre.

I menghini non possono (e non potranno) quindi privarsi del proprio centravanti. L’unica volta che hanno provato a farlo? Contro la Salernitana, con il risultato (dopo l’entrata del giocatore) sotto gli occhi di tutti. Ora, per Lautaro la classifica cannonieri è nel mirino.

L’articolo Inter, per Lautaro il miglior avvio di sempre: lo dicono i numeri proviene da Inter News 24.

