Un inizio da rivedere quello di Arnautovic e Sanchez con la maglia dell’Inter e spunta il confronto con un altro giocatore

Non si potevano di certo immagine un tale inizio di campionato Marko Arnautovic e Alexis Sanchez con la maglia dell’Inter. Come riportato stamane sulle colonne di Tuttosport infatti, i nerazzurri non hanno ancora trovato a pieno il gol da tutto il proprio reparto offensivo con i due attaccanti ancora a secco in questo inizio di campionato.

Il confronto proposto dal quotidiano piemontese è a tal proposito emblematico e si sviluppa sulle prestazioni dell’ex meneghino Joaquín Correa. A questo punto di campionato infatti anche il Tucu aveva trovato la via della rete. Per Inzaghi è tempo di correre ai ripari.

L’articolo Inter, debacle Arnautovic e Sanchez: il confronto che fa riflettere proviene da Inter News 24.

