I nerazzurri restano in pensiero per le condizioni del proprio numero 9 nel giorno in cui inizia la settimana di pausa per le nazionali. L’Inter attende di conoscere novità sul piccolo problema accusato da Marcus Thuram. L’attaccante ha destato preoccupazioni a causa di fastidioso dolore tra caviglia e tallone della gamba destra; il tutto in seguito all’intervento che è costato il rosso diretto a Maripan. Il figlio d’arte ha continuato a giocare tranquillamente dopo il colpo subìto tanto che è riuscito a segnare addirittura la tripletta decisiva per la vittoria dell’Inter; il francese però poi ha chiesto il cambio e nel post-gara Inzaghi aveva ammesso di essere un minimo preoccupato. La novità Dopo l’ansia generata dall’infortunio, già ieri sono arrivate novità dalla Francia. Marcus Thuram si è sottoposto a esami medici accurati e ha ricevuto rassicurazioni riguardo al suo stato. Gli esami Gli esiti dei controlli, come riporta L’Equipe, hanno […]

Leggi l’articolo completo Inter: dalla Francia arrivano importanti aggiornamenti sulle condizioni di Thuram, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG