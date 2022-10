Sono queste le parole di Matteo Darmian, il terzino dell’Inter parla in conferenza stampa insieme al tecnico per presentare il match di CL.

Ecco le parole di Matteo Darmian, esterno dell’Inter che ha parlato in conferenza stampa del match di Champions League contro il Barcellona: “Sappiamo che domani sarà tanto importante quanto difficile. Serviranno tanta determinazione e attenzione, loro hanno giocatori di qualità e sono fortissimi. Ma lo siamo anche noi e dobbiamo dimostrarlo. Una partita difficile per il valore dell’avversario, ma siamo l’Inter e ogni volta cerchiamo di fare il massimo per vincere e così anche domani. E’ vero che questo è il momento più difficile ma dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Siamo chiamati a dare di più.“

Matteo Darmian

Conclude così sull’assenza di Lukaku: “No, sicuramente sappiamo che Romelu per noi è importante ma abbiamo giocatori fortissimi in attacco e l’assenza non deve essere un alibi. Adesso lo aspettiamo perché deve recuperare bene e sta cercando di farlo il prima possibile. Quando tornerà a disposizione darà il suo contributo, ma nel frattempo dobbiamo essere bravi noi a sopperire ma il problema non si pone perché abbiamo attaccanti fortissimi.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG