Le parole di Alex Meret in conferenza stampa prima della sfida del Napoli con l’Ajax: «Devo proseguire su questa strada»

Alex Meret è intervenuto in conferenza stampa con Luciano Spalletti in vista della sfida contro l’Ajax. Di seguito le sue parole.

CONTINUITÁ – «Quest’anno sto trovando continuità, è più facile dimostrare le mie qualità. Sono contento della mia stagione fino ad ora».

RINNOVO – «L’accordo c’è, manca solo la formalizzazione ma la mia testa è rivolta solo alla partita di domani».

RAPPORTO CON SIRIGU – «Si è subito inserito bene nel gruppo e sono contento del suo arrivo ed è un piacere poter lavorare con lui. Lo conoscevo perchè ho condiviso con lui lo spogliatoio della nazionale, è una grande persona».

KIM – «Bisogna davvero fare i complimenti a Kim che si è calato in questa avventura al meglio sin dal primo momento».

MIGLIORAMENTI NEL GIOCO COI PIEDI – «Sono sempre migliorato su questo aspetto e so che devo migliorare ancora. Non è solo un lavoro mio ma di tutto il reparto. Non si può giudicare un portiere solo su questo, devo proseguire su questa strada e fare quello che mi chiede il mister».

