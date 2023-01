L’esterno destro dell’Inter, Darmian parla a Sport Mediaset della partita contro il Monza ma anche quella di Coppa Italia contro il Parma.

Il terzino destro ma all’occorrenza anche sinistro dell’Inter, Matteo Darmian parla così a Sport Mediaset della partita contro il Monza ma guarda avanti alla gara di Coppa Italia contro il Parma, ecco le parole: “Non siamo riusciti a trovare punti per dare continuità dopo la vittoria col Napoli, ma ora c’è subito un’altra gara in una competizione importante per noi e che abbiamo già vinto l’anno scorso.“

Conclude così l’esterno: “L’errore di Sacchi sabato a Monza? E’ stato un episodio importante ai fini del risultato, ma dobbiamo lavorare e guardare avanti. Basta. Non possiamo tornare indietro. Parma mi ha dato l’opportunità di tornare in Italia, è stato un anno importante per me“.

