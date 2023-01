Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha parlato del futuro del difensore centrale della Juventus. Le dichiarazioni

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha parlato a TMW Radio circa il futuro del difensore della Juve.

PAROLE – «Ha sempre saputo di essere importante per i bianconeri. Ama quella maglia che, ormai, veste da tanti anni e vuole fare sempre bene. La scorsa stagione ha fatto molto bene. Non è stato mai al centro del calciomercato perché la Juventus non se ne è mai voluta privare. Anni fa c’è anche stata l’occasione di avere un grande introito ma i bianconeri non hanno voluto e Daniele è stato felice di rimanere».

