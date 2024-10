Il centrocampista nerazzurro è sempre una certezza in zona gol. I due di ieri ad Empoli però sono particolari dato il passato del giovane Davide in terra toscana e spunta il retroscena della lettera.. In una serata da ricordare per lui, Davide Frattesi diventa protagonista non solo per la sua performance in campo ma anche per il gesto simbolico compiuto nei confronti della sua ex squadra, l’Empoli. L’evento evidenzia una storia di gratitudine e professionalismo che va oltre la semplice competizione sportiva, offrendo spunti di riflessione sull’etica nel calcio moderno. Una doppietta con dedica In Empoli-Inter di ieri Frattesi, con la maglia nerazzurra, segna due gol decisivi che cambiano le sorti della partita. Queste reti, però, non sono seguite dalla consueta esultanza a cui si potrebbe aspettare dopo momenti simili. A fine partita, Frattesi rivela la sua decisione di non esultare come segno di rispetto verso l’Empoli, squadra nella quale […]

