La settimana nerazzurra continua a migliorare e, dopo i tre punti di Empoli, ora le buona nuove arrivano dalla situazione infortunati che, dopo tempo, può finalmente tornare a fare regnare l’ottimismo.. Nel mondo dello sport, soprattutto nel calcio, il periodo che precede gli incontri chiave può essere denso di tensione e aspettative. Per l’Inter, i preparativi per le prossime cruciali gare interne assumono un significato ancora più profondo dato l’imminente ritorno in campo di due giocatori fondamentali: Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi. Dopo aver archiviato una vittoria essenziale contro l’Empoli che mantiene viva la lotta per lo scudetto, i nerazzurri si apprestano a vivere giorni intensi che vedranno la squadra impegnata prima nel campionato e poi in Champions League, con l’infermeria che finalmente sembra pronta a svuotarsi in un momento cruciale della stagione. Un recupero fondamentale L’imminente sfida casalinga contro il Venezia rappresenta per l’Inter non solo un’opportunità di consolidare […]

