Il bomber argentino si sta rimettendo in carreggiata ed ora è il primatista straniero di gol nella storia dell’Inter. Il settimo posto nella classifica del pallone d’oro però non lo ha di certo soddisfatto. Nella buona prova dell’Inter ad Empoli due nomi brillano di luce propria: Nicolò Barella, con un assist magistrale, e Lautaro Martinez, con l’ennesimo gol che sancisce la sua supremazia come bomber straniero nella storia nerazzurra. Lautaro in particolare ieri sera ha scritto l’ultimo capitolo di un racconto che unisce passione e record. Lautaro diventa leggenda Lautaro Martinez ha concretizzato il suo status di bomber eccezionale, divenendo il miglior marcatore straniero nella gloriosa storia dell’Inter. Con il gol segnato nell’ultima partita, ha raggiunto quota 134 reti, superando le leggende che lo precedevano in questa speciale classifica. Questo trionfo personale arriva in un momento di sentimenti contrastanti per l’attaccante argentino che, nonostante abbia celebrato il riconoscimento, ha espresso […]

Leggi l’articolo completo Lautaro alza la voce! Con il gol di Empoli diventa lo straniero più prolifico in nerazzurro e sul pallone d’oro.., su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG