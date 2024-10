I nerazzurri sono stati facilitati ieri dal rosso ad un avversario ma la manovra è stata comunque lenta è prevedibile per almeno un tempo. Nel calcio moderno, la posizione di centrocampista davanti alla difesa è cruciale per il successo di una squadra. Questo ruolo richiede un giocatore dotato tanto di visione di gioco quanto di capacità tecniche per orchestrare l’azione dalla metà campo. Nell’Inter, l’assenza di alcuni giocatori chiave ha costretto l’allenatore Simone Inzaghi a ricorrere a soluzioni creative. Tra queste, la scelta di posizionare diversi giocatori in quel ruolo nonostante per loro non sia quello abituale. La situazione Con Hakan Calhanoglu ancora indisponibile per infortunio e Asllani che non è riuscito a recuperare completamente dalla botta al ginocchio, l’Inter si è vista costretta a ricalibrare il proprio centrocampo. Contro l’Empoli è toccato nuovamente a Nicolò Barella giocare come regista dopo che contro la Juventus lo aveva fatto Piotr Zielinski. […]

Leggi l’articolo completo Inter: nonostante lo 0-3 continuano i tanti problemi in regia, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG