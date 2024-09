I nerazzurri domani giocheranno in versione leggermente rimaneggiata per poi affrontare City e derby con i titolarissimi.

L’Inter entra in una fase già molto importante della stagione, con una serie di incontri decisivi all’orizzonte, tra cui le sfide contro il Manchester City e il Milan. Simone Inzaghi si trova davanti a scelte strategiche fondamentali per preservare la freschezza fisica dei suoi giocatori chiave, senza sacrificare l’importanza dei risultati in campionato.

L’equilibrio

La strategia del tecnico piacentino per le prossime partite evidenzia un chiaro intento di bilanciare la necessità di competere ai massimi livelli nelle coppe europee e l’ambizione di mantenere una posizione di prestigio in Serie A. Con l’impegno contro il Monza che si presenta come un’occasione per far ruotare la rosa, l’allenatore dell’Inter pianifica di schierare una formazione in parte rinnovata, dando spazio a giocatori meno utilizzati fino a questo momento della stagione; questo è quanto sostiene Tuttosport.

Matteo Darmian

Le scelte per i big match

La difesa vedrà Sommer, Pavard, Acerbi e Bastoni come quartetto di fiducia negli incontri di prestigio, mentre a centrocampo dominano Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con Dimarco posizionato a sinistra e il duo Thuram-Lautaro in attacco.

Verso Monza

La rotazione è prevista principalmente per la partita contro il Monza, dove giocatori come De Vrij e Carlos Augusto potrebbero trovare spazio, così come Asllani al posto di Calhanoglu e la possibile staffetta in attacco tra Taremi e Lautaro Martinez, quest’ultimo al ritorno dal Sudamerica.

