L’allenatore del Monza Alessandro Nesta rilascia importanti dichiarazioni di stima verso l’ex presidente e l’attuale allenatore nerazzurro.

Domani sera c’è Monza-Inter e Alessandro Nesta ha parlato così in conferenza stampa. “Speriamo che il nostro campionato possa decollare già dalla partita con l’Inter e se dovesse essere così sarebbe tanta roba. La squadra è pronta e siamo riusciti a recuperare anche qualche calciatore. La mia rivalità con l’Inter? Neanche quando ero un calciatore ce l’avevo con loro, gli interisti hanno sempre avuto grande rispetto con me e viceversa io nei loro confronti, anche con il presidente Moratti”.

Sul figlio d’arte

“Maldini contro l’Inter è una questione giornalistica e mediatica. Personalmente mi occupo di campo e lui deve crescere ancora tanto. Ne è consapevole Daniel e lo sappiamo anche noi. Per quanto riguarda la partita, prima della stessa voglio sempre vincere. In casa della Fiorentina non mi è piaciuta la nostra gestione del secondo tempo. L’ho già detto e lo ripeto. Se l’Inter ci darà il minimo spiraglio per farle male lo sfrutteremo”.

Daniel Maldini

L’allenatore dell’Inter

“Era un giocatore egoista dal punto di vista dei gol proprio come il fratello Filippo. Ma a parte gli scherzi è un malato di calcio come Pippo e fa un grande calcio”.

Il campionato del Monza

La prima partita molto brutta, col Genoa meglio e a Firenze dovevamo gestire meglio. Il mio lavoro è portare a casa risultati, da cui poi dipendono le reazioni dell’ambiente, dei tifosi e di voi giornalisti. Se vinco sono un genio e se perdo sono un cretino, ma sono abituato alle pressioni. Se farò male Galliani mi manderà a casa come è giusto che sia”.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG