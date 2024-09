È terminata la pausa delle nazionali ed oggi pomeriggio ricomincia il campionato di Serie A: i nerazzurri giocano domani sera in Brianza.

L’Inter e tutte le squadre impegnate in competizioni europee vivranno giorni molto impegnativi. La dinamica del turnover e le scelte di formazione degli allenatori diventano fondamentali per non sottoporre a troppa fatica nessun giocatore ed al contempo portare a casa vittorie. Domani sera all’U-Power Stadium si gioca Monza-Inter.

Cambi per Inzaghi

Per l’Inter, il tecnico Simone Inzaghi sta considerando di operare un moderato turnover. In difesa si affiderà alle prestazioni di Bisseck e Carlos Augusto. A centrocampo, il polacco Piotr Zielinski, secondo Sky Sport, troverà l’esordio dal primo minuto mentre in attacco la preferenza sembra pendere verso Mehdi Taremi, benché Lautaro Martinez esprima il desiderio di scendere in campo.

Piotr Zielinski

I padroni di casa

Dall’altra parte, il Monza, guidato da Alessandro Nesta, si prepara con una formazione che potrebbe vedere l’ex Stefano Sensi e Dany Mota ritornare a disposizione, aggiungendo così profondità e opzioni alla rosa. Nonostante alcune incertezze dovute alle condizioni fisiche di alcuni giocatori, come Birindelli che rimane ai box, Nesta sembra propendere per un 3-4-2-1 che sfrutti Mota e Daniel Maldini nel ruolo di trequartisti a supporto dell’unica punta, Djuric; ecco le probabili formazioni.

Le probabili

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric. All. Nesta.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Taremi. All. Inzaghi.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG