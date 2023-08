Il futuro di Stefano Sensi è sempre più lontano dall’Inter. Nonostante un ottimo precampionato, non c’è spazio per l’ex Sassuolo

Stefano Sensi non rientra nei piani del futuro dell’Inter. La questione non cambierebbe nel caso in cui saltasse l’operazione per l’arrivo di Lazar Samardzic in nerazzurro.

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il giocatore è finito da tempo nella lista dei partenti. Il motivo è anche tattico: Simone Inzaghi cerca un incursore con caratteristiche differenti per completare il reparto di centrocampo.

L’articolo Inter, definito il futuro di Sensi: non dipenderà da Samardzic. Le ultime proviene da Inter News 24.

