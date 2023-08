Dopo un periodo di sosta, sembra riprendere quota l’ipotesi per l’approdo di Lukaku alla Juve: le ultime sull’ex Inter

Ha tradito l’Inter flirtando con la Juve, adesso Romelu Lukaku può davvero vestire la maglia bianconera a breve. Come riferisce il Corriere dello Sport, filtra ottimismo in casa bianconera sulla buona riuscita dell’operazione, che avverrebbe in caso di offerta di 30 milioni di euro da parte del Chelsea per Vlahovic (più il cartellino del belga).

Sul quotidiano si legge: «Lukaku stesso non ne fa una questione di soldi, visto che non ha voluto neppure sentire le ricche offerte arabe. Chiaramente, a 30 anni, un triennale da 18 milioni netti fa gola a tutti, ma c’è di più: Romelu vuole la Juve perché vuole lavorare con Allegri e perché si sente considerato un giocatore fondamentale, imprescindibile e di livello internazionale».

L’articolo Lukaku Juve, si può chiudere per l’ex Inter: le cifre dell’operazione proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG