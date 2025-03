Inter deludente in stagione? C’è un qualcosa che cambia incredibilmente la percezione dell’annata

Nonostante le difficoltà e qualche passo falso, c’è un dettaglio che potrebbe stravolgere completamente la visione di questa stagione dell’Inter.

Il pareggio ottenuto contro il Napoli ha lasciato un retrogusto amaro nell’ambiente interista. La vittoria sarebbe stata fondamentale per consolidare il primato in classifica e mantenere a debita distanza le rivali. L’Inter stava giocando male ma fino a pochi minuti dalla fine stava riuscendo a portare a casa un risultato che le avrebbe permesso di gestire meglio il calendario intasassimo. La delusione per il pareggio napoletano giunto nel finale non è però tantissima perché i nerazzurri hanno comunque mantenuto il primo posto: l’attenzione ora è tutta rivolta all’impegno di Champions League. L’Inter infatti non vuole mollare nessuna competizione a cui partecipa anche se il triplo impegno sta fiaccando il gruppo di Inzaghi: riusciranno i nerazzurri nell’impresa?

L’Inter guarda al futuro con fiducia

Il club nerazzurro sta vivendo una stagione intensa, con un calendario fitto di impegni che la porterà dopodomani a sfidare il Feyenoord a Rotterdam per la partita numero 40 della stagione. Nonostante il carico di partite e la fatica accumulata, l’Inter è esattamente dove si auspicava a inizio stagione, con la possibilità concreta di lottare per tutte le competizioni. Il tecnico Inzaghi, sebbene riconosca la stanchezza dei suoi giocatori, non fa mai pesare pubblicamente le difficoltà, mantenendo alta la motivazione.

Un parallelo storico interessante

Un aspetto che ha suscitato speranza, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, è il parallelo con la stagione del Triplete. Attualmente, l’Inter ha raccolto 58 punti dopo 27 partite, con uno scarto minimo rispetto alla stagione storica di 15 anni fa, quando furono 59. Inoltre, anche allora la lotta per lo scudetto fu molto intensa, e serrata con la presenza di rivali come la Roma e il Milan, che si trovavano più o meno nelle stesse condizioni in cui si trovano adesso Napoli ed Atalanta.

Leggi l’articolo completo Inter deludente in stagione? C’è un qualcosa che cambia incredibilmente la percezione dell’annata, su Notizie Inter.