Inter, l’infortunio di Dimarco è più grave del previsto: quanto dovremo aspettare per rivederlo in campo?

Non arrivano buone notizie dall’infermeria nerazzurra: ora Inzaghi deve sperare nel recupero di altri esterni.

L’Inter lavora per preparare la sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord di mercoledì e stamattina ha ricevuto una notizia preoccupante riguardo alla salute di uno dei suoi giocatori più importanti. Federico Dimarco ha dovuto affrontare alcuni esami medici per un fastidio accusato nel match di Napoli di sabato scorso. I test, eseguiti questa mattina presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, hanno confermato che si tratta di un risentimento muscolare. In particolare, il problema riguarda i flessori della coscia destra, una zona delicata per gli atleti che praticano sport ad alto livello. Il tecnico dovrà fare di necessità virtù e potrebbe quindi fare ricorso a mosse inedite.

Emergenza sugli esterni

Questo incidente rappresenta un duro colpo per la squadra, che dovrà fare affidamento su altre soluzioni per coprire il vuoto lasciato dall’esterno nerazzurro. Il suo infortunio si aggiunge a quelli di Carlos Augusto, Darmian e Zalewski: Inzaghi su 5 esterni in rosa ne ha a disposizione solo 1 almeno per la gara di dopodomani a Rotterdam. Il più vicino al rientro è il brasiliano che potrebbe tornare a disposizione per il match del prossimo week end contro il Monza.

Conseguenze sul calendario di Dimarco

Il trattamento per il recupero del giocatore prevede una sosta forzata di almeno tre settimane: è quanto riferisce Sky Sport. Questo significa che Dimarco non potrà essere disponibile per le prossime sfide molto importanti della sua squadra. Tra queste, la partita contro l’Atalanta prevista per il 16 marzo, dove è altamente improbabile che il giocatore possa essere convocato, nemmeno in panchina. Inoltre, la sua assenza si estenderà anche ad entrambe le sfide di Champions League contro il Feyenoord valide per gli ottavi di finale: il suo rientro dovrebbe arrivare dopo la sosta delle nazionali, precisamente il 30 marzo contro l’Udinese.

