Perché l’Inter perde nei momenti decisivi? Il motivo ti sorprenderà

I nerazzurri perdono tantissimi punti in un determinato momento delle gare; Inzaghi lo sa ma non ha ancora trovato una soluzione.

L’Inter sta provando a lottare per la vittoria su tutti i fronti senza trascurare nulla, nonostante lo scetticismo di qualcuno. La squadra ha spesso dimostrato il suo valore in questa stagione, ma ultimamente c’è un trend che è divenuto particolarmente evidente su cui riflettere.

La tendenza dati alla mano

Analizzando il comportamento dei nerazzurri nelle partite più importanti, emerge un schema ricorrente: quando la partita entra nel suo quarto finale, l’Inter ha spesso lasciato strada agli avversari. Le statistiche parlano chiaro: negli ultimi 15 minuti di gioco, l’Inter ha subìto ben 10 gol in questa stagione. Questo dato è particolarmente allarmante, considerando che, in questa sezione dei match, anche squadre come Parma e Venezia, che stanno faticando in campionato, hanno avuto una difesa più solida. Ogni volta che l’avversario ha trovato la forza di attaccare negli ultimi minuti, la difesa nerazzurra ha ceduto, permettendo a giocatori come Pulisic, Abraham e Billing di timbrare il tabellino.

Un problema da risolvere per Inzaghi

La causa di queste difficoltà va ricercata nel calo fisico che ha sta compromettendo il cammino dell’Inter, portandola a perdere 9 punti e, addirittura, un trofeo. La Supercoppa, che sembrava alla portata, è stata sottratta a causa di due gol subiti negli ultimi minuti, seguiti dal pareggio scudetto contro il Napoli, con la rete di Billing all’87’. Purtroppo, come riporta la Gazzetta dello Sport, il problema non si limita a una singola partita, ma si ripresenta con una certa regolarità e parte anche dalle primissime fasi della stagione (vedi pareggi con Monza e Genoa). Inzaghi dovrà lavorare su questa debolezza se vorrà evitare che questi errori si ripetano in futuro e che impediscano alla squadra di fare quel passo decisivo verso il successo.

