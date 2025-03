Un episodio che ha diviso. L’ex arbitro Graziano Cesari svela il suo punto di vista sul presunto rigore per il Napoli.

L’eco di Napoli-Inter non si è ancora placata e Graziano Cesari, durante la trasmissione Pressing su Mediaset, ha commentato uno degli episodi che ha fatto discutere; sì perché in realtà sono diverse le decisione che hanno animato il dibattito su una partita importantissima. L’argomento principale del dibattito riguardava il possibile rigore per gli azzurri per il fallo di mano di Dumfries, con molti esperti che si sono interrogati sulla decisione dell’arbitro. Cesari, per fare chiarezza sulla questione, è partito da lontano spiegando le condizioni che, secondo le regole del calcio, giustificherebbero un penalty per un fallo di mano. Il suo intervento ha suscitato reazioni e discussioni sul modo in cui si interpretano certe situazioni in campo.

L’interpretazione del fallo di mano nel calcio

Cesari ha sottolineato come i rigori per fallo di mano vengano concessi solo in determinate circostanze. La prima condizione è un aumento del volume corporeo, che si verifica quando le mani o le braccia sono allargate rispetto alla posizione naturale del corpo. Inoltre, un altro caso che porta alla concessione del rigore è quando le mani si trovano sopra l’altezza delle spalle. Cesari ha messo in evidenza che nessuna di queste situazioni si è verificata nell’episodio in questione, e ha ribadito con fermezza che non si può parlare di rigore.

Il caso specifico: Cesari smonta la tesi del rigore per il Napoli

Secondo Cesari, l’episodio in questione era “facilissimo” da interpretare. Non c’era alcuna delle condizioni previste per il fallo di mano, come la posizione delle braccia o l’aumento del corpo. La mano, infatti, si trovava assolutamente nel volume corporeo del giocatore, tanto che, senza il braccio, il pallone sarebbe finito direttamente sul costato di Dumfries.

Leggi l’articolo completo Rigore per il Napoli? La spiegazione di Cesari lascia sbigottiti, su Notizie Inter.