Inzaghi e quel “rapporto controverso” con Bastoni che fa discutere

La partita del Maradona contro il Napoli ha regalato momenti di tensione e discussione, ma uno degli aspetti che ha suscitato maggiore clamore è stato il cambio di Alessandro Bastoni. Il difensore centrale, fino a quel momento, stava disputando una delle sue migliori partite della stagione. Al minuto 81, però, Simone Inzaghi ha deciso di richiamarlo in panchina, una scelta che ha lasciato molti tifosi dell’Inter increduli. Il risultato? 6 minuti dopo, il Napoli ha trovato il gol del pareggio.

La gestione delle sostituzioni e i cambiamenti in stagione

Non è un caso che Bastoni sia stato sostituito 23 volte in questa stagione, di cui ben 18 in Serie A: è quanto evidenzia la Gazzetta dello Sport nella sua analisi. Questo dato racconta un aspetto interessante della gestione tattica di Inzaghi, che sembra aver modificato il suo approccio rispetto agli anni precedenti. Sebbene l’ex Atalanta e Parma sia sempre considerato un punto fermo, con ben 37 partite giocate su 39, l’allenatore dell’Inter non esita a sostituirlo nei finali delle partite per dosare così le sue forze.

Il motivo del cambio di Bastoni: un rischio troppo alto

L’uscita di Bastoni è stata una scelta che ha avuto delle ripercussioni sul campo. Il difensore ha lasciato un vuoto che si è fatto sentire quando il Napoli è riuscito a trovare il gol del pareggio. La faccia di Bastoni al momento del cambio era emblematica: un’espressione che trasmetteva delusione e incredulità. Nonostante il fatto che la squadra fosse in difficoltà, sostituire Bastoni è stato un rischio che Inzaghi ha pagato a caro prezzo non solo a Napoli. Il tecnico lo ritiene uno degli elementi più preziosi per il gioco della sua Inter e vuole fare di tutto per evitare che si stanchi o peggio infortuni.

