Sommer pronto a stupire tutti? La verità sul suo recupero lascia senza parole

La porta nerazzurra è in buone mani anche senza lo svizzero, questo ci dicono almeno le ultime gare, ma arrivano aggiornamenti sull’ex Bayern.

L’Inter è alle prese con le fatiche di una stagione estenuante e senza soste: i nerazzurri devono infatti fare i conti anche con gli infortuni. Se Josep Martinez sta sostituendo molto bene il portiere titolare, come conferma anche la gara di Napoli, ieri, come aggiorna Sky Sport, è stato un giorno importante per il portiere svizzero, Yann Sommer.

Le prossime mosse dello svizzero

Dopo una lunga attesa, finalmente ha indossato il tutore, uno strumento fondamentale per monitorare e supportare la sua guarigione. Il portiere, che ha accusato la frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra, ha quindi intrapreso un percorso di recupero ben preciso. Le sue condizioni fisiche saranno valutate attentamente dallo staff medico che seguirà passo dopo passo i progressi del giocatore. Il tutore rappresenta un primo segno positivo per il suo ritorno alle attività agonistiche, ma non è ancora chiaro quando Sommer potrà di nuovo scendere in campo. Il piano di recupero prevede una settimana di lavoro intensivo, durante la quale si monitoreranno i miglioramenti. Ogni giorno è fondamentale per testare la resistenza del portiere e la sua capacità di gestire le sollecitazioni che potrebbero verificarsi durante un allenamento.

Un possibile ritorno per la Champions League

Se il programma di recupero seguirà l’andamento previsto, il ritorno di Sommer in campo potrebbe avvenire proprio in occasione della sfida di ritorno contro il Feyenoord dell’11 marzo. La sua presenza sarebbe un grande vantaggio per la squadra, che ha bisogno del suo carisma e delle sue abilità nella costruzione dal basso anche se, ripetiamo, il suo vice lo sta sostituendo, per ora, alla grande. L’ex Genoa quindi giocherà almeno le prossime due gare.

