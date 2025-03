Inter, tegola Dimarco: Inzaghi pronto a mosse estreme per la trasferta olandese

I nerazzurri si stanno preparando al match di andata degli ottavi di finale di Champions League con un organico falcidiato dagli infortuni.

L’Inter si trova ad affrontare un momento delicato, con la partita d’andata degli ottavi di Champions League contro il Feyenoord che si avvicina e la lista degli infortunati che continua ad allungarsi. Dopo l’uscita anticipata di Dimarco e Calhanoglu nella sfida contro il Napoli, la situazione diventa sempre più critica specialmente sulle fasce. Le assenze di Darmian, Carlos Augusto e Zalewski lasciano una sola opzione a disposizione di Simone Inzaghi: il tecnico è quindi costretto a valutare soluzioni alternative per mantenere l’equilibrio tattico della squadra. Le novità importanti riguardano il regista turco e danno già certezze.

Attesa per Dimarco: decisione nelle prossime ore

Al momento, la presenza di Dimarco contro il Feyenoord resta in forte dubbio. Come riporta SportMediaset, la decisione finale arriverà nelle prossime ore, ma le sensazioni non sono positive: la contrattura ai flessori rischia di tenerlo fuori dalla trasferta olandese, riducendo ulteriormente le alternative sugli esterni. Inzaghi resta in attesa di aggiornamenti, consapevole che ogni scelta dovrà essere ponderata per non compromettere l’equilibrio della squadra. La scelta del modulo potrebbe quindi diventare determinante: si valuta la possibilità di passare a una difesa a quattro per arginare l’emergenza e non perdere solidità contro un avversario insidioso.

Scelte forzate: Inzaghi studia nuove combinazioni

Il tecnico nerazzurro sta analizzando tutte le possibilità per mettere in campo la formazione più competitiva. Dumfries potrebbe essere adattato a sinistra, con Pavard avanzato sulla destra oppure schierato come terzino in una linea a quattro. In mezzo al campo, Barella e Mkhitaryan restano punti fermi mentre in attacco, Lautaro e Thuram restano le certezze. L’obiettivo è tornare da Rotterdam con un risultato utile per poi giocarsi la qualificazione a San Siro.

Leggi l’articolo completo Inter, tegola Dimarco: Inzaghi pronto a mosse estreme per la trasferta olandese, su Notizie Inter.