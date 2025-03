Inter in ansia: le condizioni di Calhanoglu sono diverse da quanto si pensava?

I nerazzurri dopodomani affronteranno il Feyenoord in Olanda e c’è preoccupazione per diversi giocatori.

L’Inter si trova ad affrontare un periodo complesso, caratterizzato da una lunga lista di giocatori indisponibili. Gli infortuni hanno colpito diversi titolari, mettendo alla prova la profondità della rosa e la capacità della squadra di mantenere alto il livello competitivo. Tutte le prossime partite sono importantissime e Simone Inzaghi non può gestire le energie dei suoi come vorrebbe. La situazione è particolarmente difficile sugli esterni visto che su 5 calciatori in organico solo 1 è a disposizione: per questo motivo i nerazzurri potrebbero scendere in campo in veste inedita. Nonostante le difficoltà, l’ambiente resta compatto e spera nel recupero di qualcuno.

Calhanoglu: passi avanti verso il ritorno

Come riporta Tuttosport, tra le notizie incoraggianti, spicca quella relativa alle condizioni di Hakan Calhanoglu, uscito dolorante nel match contro il Napoli. Il centrocampista turco ieri ha svolto un lavoro personalizzato, seguito con attenzione dallo staff tecnico. La contusione alla coscia destra, questa la diagnosi confermata, sembrava potesse richiedere più tempo per guarire, ma le ultime valutazioni hanno portato un certo ottimismo.

Il verdetto medico: rientro più vicino

Non è stato necessario sottoporre l’ex Milan ad esami strumentali perché era chiaro che non ci fossero lesioni muscolari: il tutto quindi lascia spazio alla possibilità di un recupero rapido. Oggi Calhanoglu dovrebbe già allenarsi con il gruppo, segnale concreto di un miglioramento evidente. La volontà del giocatore di tornare in campo il prima possibile dimostra il suo attaccamento alla squadra e alimenta la speranza di rivederlo disponibile già per la gara di mercoledì a Rotterdam. L’Inter potrà quindi contare su un elemento fondamentale per la costruzione del gioco, capace di incidere con qualità e visione di gioco. Questa notizia porta sollievo all’ambiente nerazzurro e offre a Simone Inzaghi una soluzione in più per affrontare i prossimi impegni con maggiore serenità.

Leggi l’articolo completo Inter in ansia: le condizioni di Calhanoglu sono diverse da quanto si pensava?, su Notizie Inter.