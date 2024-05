Calcio e Finanza ha svelato che dietro Oaktree ci sarebbe il gruppo Brookfield, pronto a rilevare sue quote entro il 2029.

Il futuro dell’Inter è sempre più a stelle e strisce. Il club nerazzurro sta per passare nelle mani di Oaktree, il fondo statunitense che nel 2021 aveva concesso un finanziamento a Suning da 385 milioni di euro, interessi compresi.

La famiglia Zhang non sembra aver trovato la soluzione per restituire la cifra pattuita a Oaktree, che a breve potrebbe avviare le pratiche per l’escussione del pegno e diventare azionista di maggioranza del club nerazzurro.

Chi è Oaktree

Oaktree è una delle principali società globali di gestione degli investimenti alternativi con esperienze nella strategia del credito con un approccio “opportunistico”. Al 31 marzo 2024, Oaktree aveva oltre 192 miliardi di asset under management e tra i clienti aveva 65 dei 100 più grandi piani pensionistici statunitensi, più di 500 società in tutto il mondo, 39 dei 50 piani pensionistici statali negli Stati Uniti, 275 fondi di dotazione e fondazioni a livello globale e 15 fondi sovrani. Complessivamente, il fondo ha più di 1.200 dipendenti con uffici in varie parti del mondo, tra cui Los Angeles, New York, Londra, Parigi e Hong Kong.

Steven Zhang Javier Zanetti

Oaktree nello sport

Oaktree non è nuovo agli investimenti nel mondo dello sport e del calcio. Nel 2020, insieme al produttore audiovisivo Pierre-Antoine Capton, ha acquisito il 100% delle azioni del club francese Caen. Steven Kaplan, co-fondatore di Oaktree, è co-proprietario dello Swansea e azionista di minoranza dei Memphis Grizzlies della NBA, mentre un altro co-fondatore, Bruce Karsh, è azionista di minoranza e nel consiglio di amministrazione dei Golden State Warriors.

In italia

In Italia, Oaktree ha investimenti in diverse aziende, tra cui MBE Worldwide, Marini Impianti, e Banca Progetto. Recentemente, hanno ricevuto un’offerta da oltre 600 milioni per Banca Progetto, interrompendo il processo di quotazione in borsa. In passato, Oaktree ha ceduto le proprie partecipazioni in Costa Edutainment e Stand By Me.

Brookfield dietro a Oaktree

Dietro Oaktree c’è Brookfield Asset Management, un fondo canadese che nel 2019 ha acquisito il 62% di Oaktree. Questa partnership è stata pensata per offrire agli investitori una gamma completa di prodotti di investimento alternativi. Brookfield mira a possedere il 100% delle azioni di Oaktree entro il 2029, e ad oggi, ha investito circa 4,7 miliardi di dollari per l’acquisizione delle quote. Nonostante la collaborazione, Oaktree mantiene una vasta autonomia all’interno della famiglia Brookfield, con proprie offerte di prodotti e team di investimento. Brookfield Asset Management gestisce oltre 900 miliardi di dollari in varie asset class e conta tra i suoi maggiori azionisti investitori istituzionali di spicco.

