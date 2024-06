I nerazzurri stanno scegliendo l’estremo difensore da comprare per affidargli poi la titolarità nell’arco di un paio di stagioni.

L’Inter non lascia nulla al caso e, sebbene Sommer si sia dimostrato estremamente affidabile, si cerca un suo vice: è infatti quasi certo che Emil Audero non verrà riscattato dalla Sampdoria per 6 milioni di euro.

Il primo obiettivo

Ausilio e Marotta adocchiarono Bento suppergiù un anno fa, quando era un semisconosciuto; nel frattempo però il brasiliano si è messo in luce anche in nazionale e l’Athletico Paranaense vuole cercare di ricavare il più possibile dalla sua cessione. Traduzione: i 20 milioni stanziati dall’Inter potrebbero non bastare.

Josep Martinez

La nuova candidatura

Per questo motivo i dirigenti nerazzurri stanno studiando le alternative: tra queste vengono menzionati sicuramente Josep Martinez e Maduka Okoye. Secondo l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio quest’ultimo starebbe guadagnando la pole position: si tratta di un portiere classe 1999 tedesco naturalizzato nigeriano che nella seconda parte dell’ultima stagione ha guadagnato a suon di ottime prestazioni il posto da titolare nell’Udinese. Proprio per via del fatto che la sua esplosione è avvenuta in tempi recenti il prezzo non è elevatissimo: si pensa ad una valutazione di 12 milioni più bonus, molto meno rispetto ai 20-25 chiesti dal Genoa per lo spagnolo.

Gli scenari

Chiaramente Genoa ed Udinese potrebbero aprire anche a formule di prestito con diritto/obbligo di riscatto e questo ai nerazzurri potrebbe far comodo; non è da escludere a priori la possibilità che possa essere riscattato Audero.

