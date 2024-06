L’Inter, dopo Martinez, vuole regalarsi anche Gudmundsson. Ecco la mossa di Marotta per chiudere il colpo.

La ricerca di un attaccante che possa offrire nuove soluzioni e dinamiche all’avanguardia dell’Inter è entrata nel vivo. La dirigenza nerazzurra mira a trovare un elemento in grado di soddisfare le necessità tecniche richieste da Inzaghi, ovvero un giocatore in grado di saltare l’avversario e portare una ventata di freschezza nell’area offensiva. Con l’acquisto di Josep Martinez che ha chiuso la ricerca di un portiere vice-Sommer, l’Inter si immerge ora nella prossima missione di mercato, con l’obiettivo ben definito di rafforzare l’attacco attraverso un profilo particolare: quel “nuovo Sanchez” tanto desiderato che possa incarnare spiccate qualità da seconda punta.

Un obiettivo islandese

Al centro delle mire nerazzurre per l’ampliamento delle opzioni in attacco, Albert Gudmundsson del Genoa emerge come la figura ideale. L’attaccante islandese ha suscitato l’interesse dell’Inter grazia a prestazioni eccellenti in Serie A, timbrando il cartellino per 14 volte e assistendo i compagni in 4 occasioni. La stima di Simone Inzaghi per Gudmundsson è palpabile, e il tecnico dell’Inter ha espresso piena fiducia nella scelta, vedendo nell’islandese il potenziale per un impatto considerevole sul gioco della squadra.

Db Varese 17/09/2022 – campionato di calcio serie A femminile / Inter-Pomigliano / foto Daniele Buffa/Image Sport

nella foto: Giuseppe Marotta

Strategia di mercato

Per finanziare l’arrivo di Gudmundsson, valutato intorno ai 35 milioni di euro, l’Inter si trova tuttavia nella necessità di generare liquidità attraverso la cessione di alcuni giocatori. Joaquin Correa e Marko Arnautovic sono i principali candidati a lasciare il club, insieme ad altre potenziali partenze considerate meno rilevanti. In questo quadro di rinnovamento, si fa il possibile per trattenere il giovane Valentin Carboni, versatile talento che potrebbe ricoprire il ruolo di quinta punta o essere nuovamente mandato in prestito. Nonostante ci siano le intenzioni di mantenerlo, un’affluenza di offerte nella soglia dei 30-35 milioni potrebbe complicare le intenzioni iniziali del club.

Riformulazione degli equilibri

Questa manovra di mercato si colloca in un’ottica più ampia di rinnovamento e potenziamento della rosa a disposizione di Inzaghi. L’intento è quello di configurare un attacco più variegato e imprevedibile, in grado di sopperire a eventuali deficit creativi e di incisività. La potenziale acquisizione di Gudmundsson va vista quindi come un tassello strategico dentro una visione complessiva che mira a consolidare l’Inter non solo come una delle protagoniste della Serie A, ma anche come una forte competitrice sul palcoscenico europeo. Con una politica di mercato attenta e mirata, il club milanese aspira a trovare quella miscela vincente capace di traghettarlo verso nuovi traguardi.

L’articolo Inter, dopo Martinez arriva Gudmundsson: la mossa di Marotta proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG