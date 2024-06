L’ex estremo difensore Walter Zenga ha parlato del confronto tra Sommer e Donnarumma.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Walter Zenga che ha detto la sua sui portieri dell’Europeo. “I migliori portieri degli Europei? Donnarumma, ma sarebbe scontato. Dire Mamardashvili invece no: ha 23 anni e aveva fatto bene anche nel Valencia. Con la Georgia ha il “vantaggio” di essere molto impegnato, ma non è stato straordinario soltanto contro il Portogallo. Bene anche lo spagnolo, Unai Simòn: non bellissimo da vedere, ma tecnicamente perfetto per giocare in quella squadra“.

Yann Sommer

Sull’interista

“Sommer è il solito: non ti ruba l’occhio, ma è essenziale, c’è sempre. Il suo essere meno strutturato di Donnarumma non lo limita, anzi gli fa fare meglio alcune cose. Poi, certo, affronti Gigio e ti dici: ‘Perché la porta si è ristretta’. Ma Sommer alla sua età è arrivato all’apice: difficile che migliori, però ha la qualità che piace a tutti gli allenatori, ovvero la costanza di rendimento“.

Il confronto con Donnarumma

“Donnarumma è da tempo più esposto ai giudizi per gli eventi della sua carriera: ragazzo prodigio nel Milan, giovanissimo in Nazionale, via dall’Italia a parametro zero, il Psg… Quella di Sommer è stata più ‘tranquilla’, diciamo più lineare“.

Ipotesi rigori

“Donnarumma favorito? Anche Sommer non è male, ma meglio così: può essere un vantaggio, e non indifferente, a livello di condizione psicologica. Chi tirerà per la Svizzera avrà un pensiero in più: ‘Devo essere perfetto: adesso come lo tiro?’.

