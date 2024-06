i nerazzurri hanno colmato l’unica vera lacuna della rosa e ora si possono concentrare su diverse cessioni.

L’Inter si è assicurata Josep Martinez del Genoa (ultimi dettagli sono in via di definizione), e ora sta definendo le uscite di alcuni giovani elementi destinati a proseguire la loro crescita altrove.

L’attaccante

Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002, ritorna in Serie A dopo l’esperienza alla Sampdoria di Andrea Pirlo. L’Empoli, club che ha evitato la retrocessione nell’ultima giornata condannando il Frosinone, ha deciso di puntare sull’attaccante nerazzurro; lo riporta la Gazzetta dello Sport. La formula scelta per il trasferimento è quella del prestito con diritto di riscatto, il cui accordo è ancora in fase di definizione. Lo stabiese, che nell’era Conte ha trovato anche 1 goal in Serie A, è in cerca di continuità dopo esperienze molto altalenanti tra Basilea, Anderlecht, Venezia e Bari.

Il terzino torna in patria

Anche Franco Carboni, fratello di Valentin ora in Coppa America con la nazionale argentina, si appresta a cambiare maglia. Il laterale sinistro, fresco di rientro dalla Ternana, proseguirà la sua avventura in Argentina con il River Plate. Il prestigioso club argentino ha superato la concorrenza del neo promosso Venezia, garantendosi il prestito del giocatore con diritto di riscatto e una clausola di contro riscatto a favore dell’Inter. Carboni, dunque, avrà l’opportunità di crescere in uno dei contesti più competitivi e appassionanti del calcio sudamericano. Molto più difficile sarà prendere una decisione sul futuro del fratello che sembra avere tutte le carte in regola per diventare un grande attaccante.

