I nerazzurri ripartiranno dopo la conquista del ventesimo Scudetto con una rosa ancora più profonda rispetto al passato.

L’Inter si appresta ad accrescere ulteriormente il proprio potenziale con l’arrivo del portiere spagnolo, Josep Martinez, direttamente dal Genoa.

L’obiettivo

L’organico a disposizione di Inzaghi già contemplava un ventaglio di opzioni non indifferente ma in vista della prossima stagione le risorse saranno ancora maggiori. Del resto il carico di impegni nella prossima stagione è senza precedenti: l’obiettivo è far bene sia in Italia che in Europa, dovrebbe essere quest’utlima la priorità, senza dimenticare il nuovo Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti nell’estate del 2025. La Gazzetta dello Sport specifica che avere due giocatori di livello per ogni posizione diventa fondamentale per cercare di evitare cali di rendimento dovuti a stanchezza o infortuni.

Piotr Zielinski

Le coppie in difesa

Il reparto difensivo comprende alternative come Bisseck, De Vrij e Carlos Augusto, che lasciano tranquilli quando non giocano Pavard, Acerbi e Bastoni. L’unica situazione incerta è quella relativa al futuro di Dumfries ma i dirigenti lavoreranno in tal senso appena sarà terminato l’Europeo.

Aumento di competitività

Il vero salto di qualità, tuttavia, si registra a centrocampo dove Zielinski prende il posto di due poco utilizzati come Klaassen e Sensi; Asllani e Frattesi promettono di elevare ulteriormente il tasso tecnico della rosa col secondo che cerca di ottenere sempre più minutaggio.

Nuova linfa in avanti

L’attacco vede l’arrivo di Taremi che sulla carta dovrebbe partire più avanti rispetto ad Arnautovic nelle gerarchie; si spera che l’iraniano faccia meglio di Sanchez, lasciato andare a fine contratto, anche se le caratteristiche sono completamente diverse.

