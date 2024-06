L’ex attaccante Massimo Maccarone è stato compagno di squadra del centrocampista polacco che presto sarà nerazzurro.

Massimo Maccarone ha parlato di Piotr Zielinski a Tuttosport dicendosi sicuro che all’Inter farà bene. “All’Empoli aveva una ventina d’anni. Era molto timido, chiuso, almeno all’inizio, nonostante fosse arrivato in Italia da qualche anno. Era riservato, almeno fuori dal campo, però si vedevano le sue qualità. Inizialmente subentrava, poi trovò maggiore continuità e alla fine giocava sempre. A livello tecnico era fortissimo. Gli dicevo sempre: ‘Se non ti vedo nelle prime dieci squadre d’Europa significa che non capisco nulla di calcio’. Aveva e ha tuttora delle qualità diverse da tanti giocatori, sa usare alla grande entrambi i piedi, non fa capire mai agli avversari ciò che vuole fare. Non appena è riuscito a mostrare con la sua crescita queste caratteristiche, tutti hanno potuto ammirare il suo valore”.

Piero Ausilio

La previsione

“La prossima stagione giocherà per l’Inter, indubbiamente uno dei migliori club a livello europeo. Partirà dalla panchina Piano piano si toglierà tante soddisfazioni. Per come gioca l’Inter è perfetto: nelle grandi squadre, che disputano tante competizioni, hai modo di dimostrare il tuo valore. Piotr ha qualità, tanta. A Empoli era partito dietro le punte, poi ha fatto il salto quando è stato schierato come mezzala. All’Inter potrà giocare lì, nel ruolo ricoperto pure al Napoli, ma se all’occorrenza Inzaghi dovesse schierarlo come sottopunta, potrà fare benissimo”.

L’articolo Maccarone: “Ecco qual è la grande qualità di Zielinski, per come gioca l’Inter è perfetto” proviene da Notizie Inter.

