Alfredo Pedullà su Sportitalia ha espresso il suo parere sul caso Calhanoglu. “Ci sono situazioni che non sono ammesse e neanche ammissibili. Inutile giocare con il solito ritornello ‘certo se arrivasse una proposta da 60 milioni in su…’. La penso diversamente: Hakan Calhanoglu è da blindare a prescindere perché, almeno una volta nella vita, bisognerebbe uscire dai soliti discorsi da bar legati sempre e soltanto ai soldi. Infatti, l’Inter non ha la minima intenzione non soltanto di tirare la corda ma neanche di presentarsi dinanzi a quella corda. Il Bayern cerca un centrocampista davanti alla difesa, con quelle caratteristiche, capace di legare il gioco, di stupire in fase di costruzione e magari di trovare qualche jolly dalla distanza. In fondo, l’identikit preciso di Hakan“.

“L’Inter ha trovato equilibri perfetti con Calha, una macchina perfetta e meccanismi al massimo dei sincronismi. Ora bisognerebbe uscire dal giochino dei soldi, quando una grande squadra ha trovato la panacea deve trovare soluzioni per essere ancora più forte, qualora sia possibile. Piuttosto che lambiccarsi il cervello per individuare un sostituto che oggi, sul mercato, non c’è. E che se anche ci fosse costerebbe un occhio della testa. Prendere Ederson e adattarlo come regista A parte che l’Atalanta non lo cede, smettiamola una volta per tutte con questi discorsi degli adattamenti quando ha raggiunto equilibri straordinari. […] Domani può essere un altro giorno? Certo, ma oggi c’è il sole, non ha senso rivedere le nubi e/o le tenebre. E le parole di Hakan, con un post social, hanno rispedito al mittente i venditori di notizie finte“.

