Nel match di stasera i nerazzurri non avranno a disposizione Acerbi ma anche altri due giocatori che non si sono allenati ieri. In un mondo dove il calcio che vede crescere sempre di più il numero di partite da giocare, bisogna sempre più fare i conti con gli infortuni dei giocatori. Questo è un fattore che nessun allenatore può prevedere o gestire appieno. Questi momenti imprevisti hanno il potere di cambiare le sorti di una squadra. La situazione L’Inter rispetto a qualche settimana fa pare stare abbastanza bene da questo punto di vista, sopratutto sta meglio del Lipsia, avversario di stasera, a cui manca forse l’uomo più rappresentativo, Xavi Simons. Inzaghi per il match di stasera non avrà Acerbi per un problema muscolare ma recupererà Lautaro Martinez e Calhanoglu. L’ultimo forfait Tuttavia, come riporta FcInter1908.it, Frattesi si trova a dover gestire un’infiammazione alla caviglia che lo terrà lontano dalla sfida […]

Leggi l’articolo completo Inter: due assenze impreviste nel match di stasera, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG