Il difensore italiano sta incominciando a fare i conti con qualche infortunio di troppo che può essere dovuto anche all’età che avanza. In casa Inter, le condizioni fisiche di Francesco Acerbi hanno scatenato un vero e proprio stato di allerta nella difesa nerazzurra. La notizia dell’ultimo infortunio del difensore, avvenuto durante la partita contro l’Hellas Verona, ha destato preoccupazione tra i tifosi e la dirigenza, soprattutto in vista della prossima stagione che vedrà probabilmente l’assenza di Stefan de Vrij. Un vuoto difficile da colmare Il problema fisico di Acerbi non è un evento isolato nel corso di questa stagione, ma l’ultimo di una serie di infortuni che lo hanno riguardato. Questa situazione ha evidenziato la fragilità di un reparto già messo alla prova, sollevando dubbi sul possibile declino dell’atleta. Di fronte a questa emergenza, la dirigenza dell’Inter si trova costretta a pianificare il futuro della difesa. Occhio al mercato Già […]

Leggi l’articolo completo Inter: Inzaghi parla a chiare lettere dell’erede di Acerbi, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG