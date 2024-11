Il difensore slovacco, che è stato anche capitano del club nerazzurro, potrebbe ben presto cambiare squadra. In un contesto di calciomercato sempre più febbrile, giunge dalla Francia una notizia che potrebbe far molto rumore. Lex baluardo dell’Inter, ora in forza al Paris Saint-Germain, è al centro di un trasferimento che lo vedrebbe tornare in Serie A. Poco impiegato Lo slovacco aveva probabilmente immaginato diversamente la sua avventura parigina. L’esperienza al PSG, ricca di prestigio ma forse meno soddisfacente sotto il profilo sportivo, lascia ora spazio a una nuova opportunità nel campionato italiano, dove Skriniar ha già dimostrato in passato tutto il suo valore. In Francia l’ex Inter sta giocando pochissimo. Amore “tradito” I tifosi nerazzurri lo hanno amato tanto non soltanto perché è stato a lungo un nerazzurro, ma anche per via di diversi gesti. Skriniar ruppe con uno dei suoi procuratori che lo voleva lontano dai nerazzurri per trattare […]

