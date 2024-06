I nerazzurri sono in attesa di capire cosa intende fare l’esterno olandese attualmente in rosa: in caso di mancato rinnovo potrebbe esserci una cessione.

L’Inter cerca di capire cosa ne sarà del futuro di Denzel Dumfries. Il tema centrale ruota attorno alla possibilità di un rinnovo contrattuale per l’olandese; in caso contrario, il giocatore potrebbe essere posto sul mercato, aprendo la strada a nuove entrate.

Dan Ndoye

Due ipotesi

L’Inter ha delineato con chiarezza l’intenzione di procedere con cautela sulla questione, esplorando al contempo opzioni valide per un possibile sostituto. Tra i nomi emersi, uno in particolare ha catturato l’attenzione di Inzaghi e della dirigenza: si tratta di Dan Ndoye, attualmente al Bologna. Lo svizzero gioca come esterno d’attacco nella Svizzera e nei rossoblù ma ha già maturato esperienze nel ruolo di quinto ai tempi del Basilea: insomma il periodo di apprendistato non sarebbe più prolungato di quello che hanno affrontato Hakimi prima e Dumfries poi. In realtà a prescindere dal ruolo Ndoye ha caratteristiche più offensive rispetto a quelle dell’olandese: ha una maggiore inclinazione per le azioni offensive e una spiccata propensione al dribbling.

Le condizioni dell’affare

È chiaro che il Bologna non intenderebbe privarsene e per questo motivo ne fa una valutazione piuttosto alta che i nerazzurri potrebbe raggiungere solo dopo una cessione che porti un incasso considerevole.

La priorità

La volontà di Marotta e Ausilio è quella di trovare l’accordo per un rinnovo contrattuale con Dumfries, come riporta il Corriere dello Sport. Qualora ciò non fosse possibile, la sua cessione rimane un’opzione sul tavolo, ma solo di fronte a proposte ritenute adeguate alle aspettative del club.

L’articolo Inter: due gli scenari per la fascia destra proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG