Il Milan si prepara a liberarsi almeno di sei giocatori che non rientrano più nei piani tecnici del Club. Arriva il benestare di Fonseca.

Il mercato del Milan non sarà di sole entrate, ma anche e soprattutto di uscite. Da queste il Club di Via Aldo Rossi conta di recuperare delle entrate significative per poter aggiungere nuove risorse al budget stabilito per il mercato e avere così maggior raggio di azione. Dopo aver definito l’affare De Ketelaere con l’Atalanta – scrive il Corriere dello Sport – sono in cantiere almeno altre sei uscite da cui il Milan appunto confida di recuperare nuove risorse da investire nel mercato in entrata.

Gli esuberi

Il Corriere dello Sport ha analizzato nel dettaglio tutte le situazioni che il Milan dovrà gestire alla voce uscite. In particolare l’attenzione si concentrerà su Divock Origi, rientrato dal prestito insufficiente al Nottingham Forest. Il giocatore percepisce infatti 4 milioni di euro annui ed è obiettivo del Milan liberarsene quanto prima per avere un deciso risparmio a bilancio. Il campionato turco ha espresso interesse ma occorrerà trovare la maniera di far digerire il ricco stipendio del rossonero. Daniel Maldini potrebbe restare al Monza, Galliani vorrebbe infatti confermarlo. Si parla di una cifra compresa tra i 3 e i 4 milioni. Anche Lorenzo Colombo potrebbe restare in brianza a titolo definitivo.

Alexis Saelemaekers

Saelemaekers e Pobega in due top club italiani?

Il futuro di Saelemaekers e Pobega potrebbe essere ancora in Italia, per entrambi infatti si segnalano gli interessi di due top club della nostra Serie A. Il belga è infatti conteso dalla Juventus e dall’Atalanta, su Pobega invece si segnala il forte corteggiamento della Fiorentina di Commisso. Il Milan dalla cessione degli esuberi, conta di recuperare tra i 20 e i 25 milioni, oltre i 22 per De Ketelaere. Risorse queste che aggiungerebbero spessore al budget mercato della società.

