L’ultimo obiettivo di mercato del Milan lancia un segnale chiaro ai rossoneri affermando avrebbe piacere a giocare in Italia.

Il Milan continua a ritenere Joshua Zirkzee la priorità per l’attacco. In realtà, così come abbiamo riportato da giorni, la squadra mercato rossonera ha comunicato al Bologna l’intenzione di pagare la clausola pari a 40 milioni, trovando l’intesa economica anche con il calciatore sulla base di un contratto di 5 anni a 4 milioni di euro. Tutto fatto? Nemmeno per sogno. Occorre infatti trovare la quadra con il procuratore dell’olandese Kia Joorabchian che, alla voce commissioni, chiede circa 15 milioni. La situazione sembra sempre più arenata e prossima all’epilogo negativo. La squadra mercato ha iniziato difatti a guardarsi attorno mettendo nel mirino il gemello del gol di Kvaratskhelia nella Nazionale della Georgia, Georges Mikautadze. La Repubblica ha svelato nuovi importanti retroscena su quello che potrebbe essere il nuovo attaccante del Milan. Lo stesso giocatore, solleticato dalle domande sul suo futuro, ha lasciato aperta più una porta ai rossoneri.

Georges Mikautadze vuole l’Italia

Il nuovo obiettivo di mercato rossonero per l’attacco Georges Mikautadze ha rilasciato delle dichiarazioni che lasciano ben poco spazio alle interpretazioni, lasciando aperta per il Milan una porta piuttosto grande in cui entrare. In merito a un futuro in Italia, ha affermato: “Me lo auguro, mettermi in mostra era un mio obiettivo. Ma adesso penso solo alla Spagna. Se mi piacerebbe giocare in Italia Certo, moltissimo. Magari con Kvaratskhelia Eh, magari. Io e Khvicha siamo davvero una bella coppia, ci integriamo benissimo, ci intendiamo a occhi chiusi. Lui è il nostro trascinatore, il nostro punto di riferimento: sono contento che con il Portogallo si sia sbloccato, dopo le prime due partite era un po’ frustrato perché non era riuscito a esprimersi come avrebbe voluto”.

Joshua Zirkzee

Un buon punto di partenza

La voglia di Georges Mikautadze di misurarsi con il campionato italiano, di cui certamente il compagno di Nazionale Kvaratskhelia gli avrà senz’altro parlato in termini entusiastici, potrebbe essere per il Milan un ottimo punto di partenza per intavolare una trattativa con l’Ajax. Il Napoli pare orientato verso Lukaku per sostituire il partente Osimhen, i rossoneri quindi potrebbero avere la strada spianata per realizzare il tanto atteso e necessario colpo in attacco.

L’articolo Milan, Georges Mikautadze apre al Diavolo: “Mi piacerebbe giocare in Italia…” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG