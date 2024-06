Zvonimir Boban, ai microfoni di Sky Sport, ha ricordato con trasporto gli anni al Milan, affermando ami tantissimo questo Club.

Esisteva una volta il Milan di Berlusconi, delle vittorie europee dolci e meravigliose, esisteva un Milan che vinceva e faceva innamorare tutti, milanisti e non, in Italia, in Europa e nel mondo. Esisteva un mondo a tinte rosso e nere che si proponeva in modo diverso a qualsiasi altro club, vincendo e convincendo facendo sentire i propri interpreti all’interno di una grande famiglia. Più generazioni di campioni hanno vestito la maglia rossonera, facendo innamorare di gioia un popolo intero e, quasi tutti, conservano nel proprio cuore ricordi indelebili. Uno di questi è senza dubbio Zvonimir Boban. Le sue parole a Sky Sport hanno commosso e non poco tutti i milanisti.

La voglia di Milan di Boban

Il grande campione rossonera Zvonimir Boban, ai microfoni di Sky Sport, ha ripercorso in breve la propria carriera in rossonero, evidenziando ancora oggi quanto sia forte l’attaccamento a questi colori. Il croato ha ricordato infatti che “quando sono arrivato mi sono reso conto della grandezza e della bellezza. A parte che avevo già seguito il Milan degli olandesi, il Milan di Sacchi, una rivoluzione assoluta, completa e unica, la più grande nella storia del calcio. E quindi avevo voglia di venire“.

Arrigo Sacchi

L’amore per il Milan

Boban prosegue poi rimarcando che “piano piano ti innamori e io sono uno a cui piace essere legato ai valori, ai colori e alle persone. Poi magari se dopo un anno fossi andato via non sarei diventato il milanista che mi sento ora, non nato ma diventato, amo il Milan tantissimo. Abbiamo vissuto insieme tante vittorie e tanti anni, è una società veramente bellissima, con uno stile diverso da tutte“.

L’articolo Boban cuore rossonero: “Amo tantissimo il Milan, club più grande della storia” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG