Il futuro di Bennacer sembra essere al Milan ma sull’algerino gravita un punto di domanda in merito alla sua clausola rescissoria.

Il Milan nel prossimi mercato ha la ferma intenzione di aggiungere qualità e dinamicità a tutti i reparti della rosa di Fonseca- Tra questi figura senza dubbio anche il centrocampo, zona in cui la squadra mercato rossonera desidera alzare il tasso tecnico-tattico, per consentire al tecnico portoghese di avere quante più frecce possibili al suo arco per sciorinare il gioco che ha in mente di proporre al Milan. I nomi accostati ai rossoneri in tal senso sono diversi, spaziando da Fofana a Trindade, da Rabiot a Wieffer. In uscita però potrebbe esseri Bennacer. Ecco gli scenari per il futuro dell’algerino.

L’Arabia può attendere ma Fonseca…

Il procuratore di Bennacer, Enzo Raiola, ha dichiarato recentemente che la realtà araba, la quale sembrava interessata all’algerino, può attendere per l’algerino, che non è ancora il momento di pensare o programmare un futuro nella Saudi Pro League. Tuttosport però evidenzia che questo aspetto non è sufficiente a garantirne la permanenza a Milano. La visione tattica di Fonseca sarà infatti determinante sul futuro del centrocampista in rossonero.

La clausola di Bennacer

Il parere di Fonseca, come detto, sarà determinante per la sua permanenza. Qualora il portoghese lo inquadrasse al centro del progetto, ogni discussione perderebbe di validità. Cosa diversa invece se l’allenatore portoghese fosse poco convinto del suo impiego, e qualcuno magari bussasse alla porta del Milan con 50 milioni di euro, esattamente il valore della sua clausola, presente nel contratto dell’algerino al cui scadenza è giugno 2027.

