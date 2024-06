I nerazzurri potrebbero non fermarsi a Josep Martinez: piace infatti un altro giocatore dei liguri.

L’Inter si è praticamente assicurata Josep Martinez ma le voci riguardanti un possibile approdo in nerazzurro anche dell’ex compagno Albert Gudmundsson continuano a susseguirsi.

Attenzione al bilancio

Il Genoa, come fa notare la Gazzetta dello Sport, chiude il bilancio con la fine dell’anno solare: grazie ai 13 milioni di euro (più 2 di bonus) generati dalla cessione del portiere, i liguri riescono a tirare un sospiro di sollievo per il bilancio del 2024. L’Inter non ha i 25 e passa milioni richiesti dal Grifone per Gudmundson ma se la proposta comprendesse prestito con obbligo di riscatto da esercitare nella prossima stagione il Genoa potrebbe accettare perché l’utile andrebbe registrato nel bilancio del 2025. I nerazzurri dovrebbero in tal caso costruire l’affare in maniera simile a quanto fatto l’anno scorso col Sassuolo per Frattesi. L’islandese ha già fatto sapere di gradire la destinazione ed è “curioso” che il Genoa per Martinez inizialmente chiedesse Oristanio, che più o meno ha il suo stesso ruolo.

Josep Martinez

Il nodo

La possibilità di accogliere Gudmundson nella rosa nerazzurra dipende non solo dalle dinamiche di mercato ma anche dalla composizione attuale della squadra. L’Inter per motivi di lista Champions deve cedere Arnautovic e Correa per favorire un nuovo ingresso che non sia cresciuto nel settore giovanile nerazzurro.

Ombra Processo

Infine, un elemento di incertezza sull’eventuale trasferimento di Gudmundson riguarda questioni extra-sportive. L’attaccante è attualmente in attesa di un secondo grado di giudizio per un’accusa di violenza sessuale. Questa situazione legale potrebbe indurre le parti coinvolte a includere clausole specifiche nel contratto, al fine di tutelare l’acquirente da eventuali sviluppi negativi.

L’articolo Inter: qualche indizio fa credere alla possibilità Gudmundsson proviene da Notizie Inter.

