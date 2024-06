I nerazzurri continuano a lavorare anche al rinnovo del vincolo che lega il tecnico al club: ci sono ancora dei dettagli da sistemare.

L’Inter ha ufficializzato nelle scorse settimane il rinnovo di Nicolò Barella e trovato un accordo di massima, forse anche qualcosa di più, per quello del capitano Lautaro Martinez: non resta quindi che giungere a dama anche per il prolungamento di Simone Inzaghi.

Differenza di vedute

Il Corriere dello Sport aggiorna la situazione sottolineando che nonostante l’evidente armonia tra le parti, i colloqui finora tenuti (due incontri nell’arco di una settimana) hanno messo in luce alcune discrepanze. Il principale ostacolo sembra essere la durata del nuovo contratto: Inzaghi auspica un impegno fino al 2027, mentre l’Inter propende per un rinnovo fino al 2026, in linea con i precedenti rinnovi. Ci sono discussioni inoltre sulle cifre dell’ingaggio: l’allenatore e il suo agente spingono per un aumento a 6,5 milioni all’anno, mentre la dirigenza cerca di contenere il salario intorno ai 6 milioni.

Prossime mosse

L’Inter e Simone Inzaghi hanno programmato di sedersi nuovamente al tavolo delle trattative la settimana entrante, senza un appuntamento preciso ma con l’intenzione comune di portare a termine la discussione sul rinnovo prima del raduno pre-campionato del 13 luglio. La speranza è quella di poter annunciare ufficialmente l’accordo il 12 luglio, in concomitanza con la conferenza stampa del tecnico ma non si faranno certo drammi se la questione dovesse slittare ulteriormente.

