Il Milan nelle ultime ore ha sondato il terreno e la disponibilità di Romelu Lukaku di tornare a Milan, questa volta sponda rossonera. L’idea in realtà non dispiaceva più di tanto al belga, se non fosse che sulle sue tracce si fosse attivato il radar di Antonio Conto, suo mentore possiamo dire, esprimendo parole di apprezzamento piuttosto chiare ed evidenti. Radio mercato ha svelato alcuni retroscena sulla vicenda ma La Repubblica, sulle proprie colonne, ha dettagliato la situazione non lasciando più alibi a dubbi.

C’è l’accordo ma…con il Napoli

Romelu Lukaku al Milan è durato il tempo di una stella cadente. Ha fatto sognare, forse non tutti, senza offrire nemmeno il tempo di esprimere un desiderio. Quest’ultimo pare invece averlo espresso il Napoli di Conte che – scrive La Repubblica – avrebbe già trovato un accordo di massima con il Chelsea su una base di 30 milioni, dai 38 iniziali richiesti dai Blues.

Victor Osimhen

La scelta di Lukaku e le alternative del Milan

A dirla tutta la pista che portava Lukaku al Milan era, fin dall’inizio, complicata. Lo era perché i rossoneri avrebbero voluto fare questa operazione in prestito, il Chelsea invece avrebbe voluto monetizzare subito. Inoltre c’era lo scoglio dell’ingaggio elevato del belga, insomma molti fattori che rendevano complicata questa trattativa. Lukaku sceglie quindi Napoli e Conte, allontanando definitivamente le proposte arabe per lui. Il Milan dovrà rimettere alle alternative, una su tutte porta a Georges Mikautadze dell’Ajax.

