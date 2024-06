Il Milan, vedendo sfumare Lukaku, dirotta le proprie attenzioni sull’attaccante della Georgia Georges Mikautadze.

Il Milan continua a ritenere Joshua Zirkzee la priorità per l’attacco. In realtà, così come abbiamo riportato da giorni, la squadra mercato rossonera ha comunicato al Bologna l’intenzione di pagare la clausola pari a 40 milioni, trovando l’intesa economica anche con il calciatore sulla base di un contratto di 5 anni a 4 milioni di euro. Tutto fatto? Nemmeno per sogno. Occorre infatti trovare la quadra con il procuratore dell’olandese Kia Joorabchian che, alla voce commissioni, chiede circa 15 milioni. La situazione sembra sempre più arenata e prossima all’epilogo negativo. La squadra mercato ha iniziato difatti a guardarsi attorno mettendo nel mirino il gemello del gol di Kvaratskhelia nella Nazionale della Georgia, Georges Mikautadze. La Repubblica ha svelato nuovi importanti retroscena su quello che potrebbe essere il nuovo attaccante del Milan.

Lukaku lontano, idea Georges Mikautadze

Il Milan ci ha provato, ha tentato di portare sullo sponda del Naviglio rossonera Romelu Lukaku il quale, invece, sembra preferire il riconciliamento con Antonio Conte al Napoli. La squadra mercato rossonera è però già all’opera e sonda il terreno per un nuovo “vecchio” profilo. Georges Mikautadze infatti era stato seguito attentamente anche nella passata stagione, senza che poi si concretizzasse nulla.

Il gemello del gol di Kvaratskhelia

Georges Mikautadze, attaccante classe 2000, è di proprietà dell’Ajax ma nell’ultima stagione ha giocato in Francia, al Metz, dove ha messo a referto 14 gol e 4 assist in 22 partite. Ha un contratto con il club olandese con scadenza giugno 2028 e, secondo Transfermarkt il suo valore è di 15 milioni di euro. Il profilo piace e non poco in quel di Via Aldo Rossi, il gemello del gol in Nazionale georgiana di Kvaratskhelia sta impressionando anche agli Europei, risultando tra i protagonisti della storica qualificazione della propria Nazionale agli ottavi di finale di una manifestazione contintentale.

