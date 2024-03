I nerazzurri stanno seguendo l’estremo difensore brasiliano ma potrebbero non essere i soli interessati al ragazzo.

L’Inter si gode un ottimo Sommer ma sa che purtroppo l’elvetico non è più giovanissimo: i suoi 35 anni di età inducono a pianificare seppur non con eccessiva fretta un colpo in entrata.

L’obiettivo

Gli scout nerazzurri hanno segnalato mesi e mesi fa Bento Matheus Krepski, semplicemente Bento, dell’Athletico Paranaense; il gradimento della dirigenza è totale tanto che già l’anno scorso c’è stato un tentativo di avvicinamento, come ammesso dallo stesso portiere. L’idea sarebbe quella di comprarlo la prossima estate per farlo partire inizialmente come vice di Sommer; lo svizzero è sotto contratto anche per l’anno prossimo. Se si riuscisse ad ingaggiarlo si ripeterebbe quanto successo con Roberto Mancini tra Julio Cesar e Toldo e l’anno scorso tra Onana ed Handanovic.

Yann Sommer

Le insidie

L’Inter era in pole sull’estremo difensore ma più passa il tempo e più le cose possono cambiare: la Gazzetta dello Sport sottolinea che l’esordio nella nazionale maggiore del Brasile avvenuto nell’ultima sosta delle nazionali ha fatto sì che diverse squadre si accorgessero di lui. In passato interessava a Nottingham Forest e Wolverhampton mentre ora piace anche a squadre più forti come Chelsea e Benfica (i portoghesi soffiarono all’Inter Trubin la scorsa estate). L’Inter aveva pronta un’offerta da 15 milioni di euro ma può essere che questa cifra non basti più.

