In Inghilterra gira voce dell’interessamento del Newcastle per Paolo Maldini che, qualora fosse vero, potrebbe diventare il nuovo ds del Newcastle.

Nelle ultime ore era circolata sul web una clamorosa indiscrezione di un possibile ritorno al Milan di Paolo Maldini. Il tutto era nato in seguito ad un post della moglie dell’ex capitano rossonero e a un commento al quale lei aveva risposto in modo “criptico”. Da qui si è scatenato un tam-tam mediatico che ipotizzava un suo ritorno appunto al Milan. Ricostruzione senza dubbio fantasiosa e che, dopo l’ultima indiscrezione arrivata da oltremanica, è destinata a esaurirsi del tutto.

Maldini riparte dalla Premier?

L’indiscrezione che circola in Inghilterra ha senza dubbio del clamoroso, qualora ovviamente dovesse andare in porto. I Magpies avrebbero inserito nella propria lista della spesa l’ex rossonero Paolo Maldini. Il ruolo pensato per lui sarebbe di nuovo direttore sportivo del Newcastle. Ciò, come facilmente immaginabile, avrebbe del clamoroso dopo il rovinoso addio al Milan consumato al termine della passata stagione. L’attuale ds del club inglese, Dan Ashworth, è prossimo all’addio e quindi i Magpies avranno l’obbligo di sostituirlo. In lizza, oltre a Maldini, ci sarebbero anche Hugo Viana, adesso allo Sporting Lisbona, Tiago Pinto e Paul Mitchell, ex Monaco.

Maldini abbraccerà Tonali?

Maldini accostato al Newcastle non può che far pensare al ricongiungimento con Sandro Tonali. L’addio al Milan dell’ex difensore aveva favorito la nascita di diverse motivazioni alla base della rottura del Club. Una di queste si diceva fosse rappresentata proprio dalla volontà di Cardinale di accettare l’offerta del Newcastle per Tonali, contrariamente a quanto avrebbe voluto fare Maldini. Qualora accettasse l’offerta del club inglese è lecito aspettarsi la felicità di Tonali e un forte abbraccio tra i due.

