Il difensore del Torino resta l’obiettivo numero uno in vista della prossima stagione.

Non c’è solo l’Inter su Bremer. A confermarlo è Tuttosport, che mette in fila le pretendenti al forte difensore di Juric. A partire dalla Premier League inglese, Liverpool, Tottenham e City sono minacce concrete perché possono mettere sul piatto budget consistenti. In Italia l’Inter sembra al momento davanti a Juventus e Napoli.

L’Inter ha due strade davanti a sé: offrire soltanto cash al presidente Cairo per il suo difensore oppure sfruttare le carte Pinamonti e Radu. In attacco i nerazzurri hanno deciso di puntare su Scamacca mentre il portiere rumeno non resterà a guardare Onana e Handanovic. Restano da capire le intenzioni del Torino, che si augura che possa scatenarsi un’asta per Bremer.

