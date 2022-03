L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato delle possibili prossime mosse di mercato dell’Inter e specialmente di Scamacca e Bremer.

Fabrizio Romano al podcast The Here We Go ha dato gli ultimi aggiornamenti su alcune trattative condotte dall’Inter. “L’Inter ci sta lavorando da tempo ma c’è un punto importante che va chiarito: c’è un passaggio importante, ovvero la gestione di Pinamonti. Per il club è importante fare cassa con lui: non sono sicuro possa essere una soluzione inserirlo con il Sassuolo. Vedremo se potranno crearsi altre possibilità. Per l’Inter è quindi importante gestire Pinamonti per poi dare l’assalto finale a Scamacca”.

“Su Bremer la situazione è molto chiara: l’Inter ci sta lavorando con grande forza da mesi anche con gli agenti del giocatore per chiuderla in estate. Non è chiusa, devi trovare un accordo per la costruzione dell’operazione finanziaria col Torino, ma è molto ben avviata a livello di dialoghi e sensazioni con giocatore e Torino. Adesso tra club bisognerà trovare la formula giusta“.

