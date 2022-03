L’attaccante argentino vive un momento assai delicato. Le voci sul suo futuro sono sempre più insistenti.

Un nuovo retroscena di mercato spalanca le porte per l’addio di Paulo Dybala alla Juventus. In Italia l’Inter resta vigile sulla situazione mentre all’estero il Liverpool di Klopp potrebbe farsi avanti per la Joya. Le indiscrezioni raccolte portano verso l’ipotesi della separazione tra il numero 10 e la Vecchia Signora.

Ecco l’episodio che accende il mercato. Dybala e Cuadrado avrebbero chiesto ad Allegri, in nome di tutta la squadra, qualche ora di libertà in più prima di Juventus-Salernitana. Il tecnico non ha gradito e anzi la richiesta si è trasformata in un litigio. “Proprio tu Paulo mi fai una richiesta del genere?” in riferimento alla fiducia che il mister ha sempre avuto nei confronti dell’argentino, come dimostra l’investitura a vice capitano. Un nuovo capitolo di una storia che vivrà le sue ultime puntate e che consegnerà un verdetto in ottica calciomercato. L’Inter osserva interessata.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG