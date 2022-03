Il club rossonero pronto ad accontentare Pioli: sarà lui l’attaccante per la prossima stagione?

Secondo quanto riportato dalla redazione di Milan News, Divock Origi è molto più che un’idea per l’attacco del Milan della prossima stagione. L’attaccante del Liverpool è ormai ai margini del progetto e vorrebbe cambiare aria. L’entourage del centravanti belga avrebbe già sentito i dirigenti del Milan, convinti della bontà dell’operazione.

Un attaccante che si sposerebbe molto bene con il gioco di Pioli. I numeri tuttavia non sono dalla sua parte. In rossonero avrebbe tempo e modo di rilanciarsi e dimostrare a tutti quanto vale. Quest’anno per Origi soltanto qualche sporadica apparizione tra Premier League e Champions League. In totale 10 presenze e 3 gol. La sua esperienza internazionale potrebbe fare comodo a un club che vuole riprovarci in Europa dopo l’eliminazione ai gironi di questa stagione.

